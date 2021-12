Schneeflöckchen, Weißröckchen – 10 Fakten über die Schneeflocke

Fakt 3 über Schneeflocken: Ursprung

Der Ursprung der Schneeflocke ist mit dem bloßen Auge kaum sichtbar und weniger als 0,1 Millimeter groß. Doch der Gefrierkern ist auch nicht das, was bei uns auf der Erde als weiße, kalte Flocke ankommt: Auf ihrem Weg zur Erde friert Wasserdampf an dem kleinen Eiskristall an – daraus entstehen dann die kunstvollen Schneeflocken mit den sechs Ecken beziehungsweise Ästen. Keine Schneeflocke ist wie die andere, jede ist ein Unikat.