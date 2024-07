El Salvador Zwischen Vulkanen und Pyramiden erblüht die Zukunft

Die Ente war in der Küche angebunden, als der Berg Ilopango explodierte. Er begrub das Dorf, das Tal und mit ihm bedeutende Teile des Maya-Reichs unter Lava und Asche. An jenem Tag um das Jahr 650 war der Fluss Sucio zuvor noch klar durch die Ebene unter dem Dorf geströmt. Das Gerippe der unglücklichen Ente in einem Klumpen Lava befindet sich noch heute am Ort in einer Vitrine und beflügelt die Idee der Maya-Stadt als ein präkolumbisches Pompeji. Allerdings wurden hier keine sterblichen Überreste von Menschen gefunden. Die Maya erkannten die bevorstehende Erup­tion früh genug, um fliehen zu können. Viele Schichten Asche konservierten Teile von Häusern und Artefakten, die vom Alltag in der Maya-Stadt berichten. 1978 wurde die Stätte wiederentdeckt und ihre Fundamente freigelegt. 1993 erklärte die Unesco sie zum Welterbe. Eindrucksvolle Pyramiden, die den Maya zu religiösen Zwecken dienten, gibt es hier nicht. Dafür aber eine Küche, die vermutlich alle Bewohner gemeinsam nutzten, Häuser und Werkzeuge. Joya de Cerén war vor 1350 Jahren ein Dorf, in dem Bauern, Handwerker und ein Schamane lebten. Über ihm wachen – oder drohen – Vulkane. 246 besitzt das Land insgesamt, 36 gelten als aktiv.