Winterurlaub : Zu welchen Fernzielen es gehen kann

Der vergangene Lockdown-Winter war eintönig – auch für Reisende. Doch mittlerweile lockt manches ferne Sonnenziel. Ein Blick auf wichtige Fernreiseländer.

Ob Städtereise nach New York, Winterflucht in den Sunshine State Florida, Flitterwochen auf Hawaii oder Skifahren in den Rocky Mountains: Ein Urlaub in den USA wird für EU-Bürger ab November wieder möglich sein – nach gut eineinhalb Jahren Einreisestopp. Touristen brauchen künftig nach Angaben der US-Regierung eine vollständige Impfung und einen negativen Corona-Test.