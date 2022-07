USA : Als wir Hippies waren

Die Love Tour rund um San Francisco unternimmt im VW-Bus „Sunshine“ eine Reise in die Vergangenheit. Foto: Stefanie Bisping

San Francisco Das Leben in der einstigen Hippie-Metropole San Francisco ist süß und teuer. Dabei ist die Sehnsucht nach Frieden, Liebe und Flower Power groß. Eine „Love Tour“ im VW-Bulli bringt ein Stück der Vergangenheit zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefanie Bisping

Mühsam arbeitet sich der mit Porträts von Janis Joplin und Carlos Santana und einem Bild der Golden Gate Bridge lackierte Bulli den Russian Hill hinauf. Die Schwerkraft ist der Freund des Oldtimers: Mit Schwung geht es kurz darauf die Serpentinen der Lombard Street hinab, während Otis Redding „Sittin‘ On the Dock of the Bay“ singt. Draußen bleiben Menschen stehen, winken und tasten nach ihren Mobiltelefonen, um den bunten Bus „Sunshine“ zu fotografieren.

Die Teilnehmer der „Love Tour“ sehen nicht nur Sehenswürdigkeiten, „Sunshine“ macht sie selbst zur Attraktion. Am Steuer erzählt Tourguide Allan, wo Baseball-Legende und Monroe-Gatte Joe DiMaggio zur High School ging, welche Straßen beim Großen Beben 1906 von Feuer und Zerstörung verschont blieben und was als bester Ort in den USA zum Flirten gilt: eine Yoga-Wiese an der Marina Road, eine der teureren Gegenden in der teuren Stadt. Dann erteilt er Scott McKenzie das Wort: „If you‘re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair“, singt er.

Carlos Santana Foto: Stefanie Bisping

Info San Francisco Anreise Lufthansa und United Airlines fliegen ab Frankfurt nonstop nach San Francisco, das Ticket kostet ab 687 Euro. Einreise Außer dem Pass benötigen Reisende den Nachweis vollständiger Impfung sowie einen maximal 24 Stunden alten Antigen- oder PCR-Test. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter zwei Jahren. Übernachten Nahe des Union Square liegt das The Clift Royal Sonesta Hotel. Es wurde 1915 für die Trans Pacific Exhibition eröffnet, mit der die Stadt sich nach dem Erdbeben von 1906 zurückmeldete. Berühmt ist es für seine großen Zimmer und den Redwood Ballsaal, dessen Design aus den Dreißigerjahren stammt. 2021 wurde es nach einer Umgestaltung neu eröffnet. Das DZ ist hier ab 170 Euro buchbar (495 Geary Street, San Francisco, CA 94102, www.sonesta.com/us/california/san-francisco/clift-royal-sonesta-hotel). In Sichtweite der Golden Gate Bridge schläft man in „The Lodge at the Presidio“, einem historischen Boutique-Hotel mit 42 Zimmern im Presidio Nationalpark. Sehr ruhig im schönen Park gelegen. Das DZ kostet hier ab 290 Euro (42 Moraga Avenue, San Francisco, CA 94129, www.presidiolodging.com/inn-at-the-presidio). Touren Die zweistündige „Love Tour“ im VW-Bus findet viermal täglich statt und kostet 75 Dollar pro Person (sanfranciscolovetours.com). In die Busse passen bis zu sechs Gäste. Allgemeine Auskünfte: San Francisco Tourism, c/o Global Spot GmbH, Oberbrunner Str. 4, 81475 München, www.sftravel.com/de.

Allan Graves, Betreiber der „Love Tours“, die mit VW-Bussen und den Hits der Sechziger- und Siebzigerjahre ins Herz der Stadt führen, arbeitete lange im Bereich Finanzdienstleistungen und Technologie. „Wie jeder in San Francisco“, sagt der 43-Jährige. „Dann ging meine Tochter aufs College, mein Hund starb, und meine Freundin trennte sich von mir. Plötzlich merkte ich, dass ich zu den Dingen zurück muss, die ich liebe.“

Das waren alte Autos. Mit seinem Bruder kaufte er den Bulli „Love“, Baujahr 1972, und ersteigerte einen zweiten, „Sunshine“, von 1976. Sie bauten Oberlichter ins Dach und baten die Künstlerin Madison Tomsic, die Busse mit ikonischen Motiven zu lackieren. Allan ließ sich zum Guide ausbilden. 2014 starteten die Brüder die „Love Tours“.

Janis Joplin Foto: Stefanie Bisping

Während „Let the Sunshine in“ aus dem Musical Hair den Morgennebel lichtet, sprudelt Allan Informationen hervor. Am Union Square zeigt er auf eine vernagelte Louis Vuitton-Filiale, die kürzlich ausgeräumt wurde, und klagt über Chesa Boudin. Der 1980 geborene, ehemalige Bezirksstaatsanwalt verzichtete auf Untersuchungshaft, wo keine Gefährdung der Allgemeinheit vorliegt. Denn er glaubt nicht an Haftstrafen. Seine Eltern waren Mitglieder der linksradikalen Organisation Weather Underground. Nachdem sie 1981 in New York an einem Raubüberfall beteiligt waren, bei dem zwei Polizisten und ein Wachmann getötet wurden, verbrachten sie Jahrzehnte im Gefängnis.

Chesa Boudin trat bei der Wahl 2019 mit dem Ziel an, Massen-Haft zu beenden und stattdessen die Wurzeln von Kriminalität zu bekämpfen: Drogensucht, psychische Erkrankungen, soziale Probleme. Seither blickt das Law and Order liebende Land mit wohli­gem Gruseln auf die Verrückten im Westen. Aber auch die Bewohner ringen mit der Frage, wie viel Nonkonformismus aus dem „Summer of Love“ in ihrer DNA überdauert hat.

Allan Graves geht mit seinen Passagieren auf Love Tour. Foto: Stefanie Bisping

Kalifornien ist Heimat der meisten Milliardäre in den USA. Die meisten der Superreichen leben in San Francisco, der Heimat von Facebook, Twitter und Uber. 39 Milliardäre zählt das Magazin Forbes in der 880.000-Einwohner-Stadt, andere kommen auf 41 oder sogar 77 – mehr gibt es nur in New York City, wo zehn Mal so viele Menschen leben. „All you need is love“ tönt aus den Boxen. Doch auch Geld ist nötig. Das Leben ist teuer in San Francisco, eine kleine Wohnung kostet leicht 3000 Dollar Miete im Monat.

Der Weg zur Golden Gate Bridge säumen bei der Love Tour auch Romanzen. Frida Kahlo und Diego Rivera heirateten im Rathaus – dem größten des Landes, dessen Kuppel die des Kapitols in Washington um 35 Zentimeter überragt – 1940 zum zweiten Mal, Marilyn Monroe und Joe DiMaggio schlossen hier 1954 einen Bund für einige Monate. Bei der Fahrt durch den Stadtteil The Presidio, einst Militärstützpunkt und heute eine Parklandschaft mit Walt Disney- und Star Wars-Memorabilia-Museum, bricht endlich die Sonne durch den Nebel. Außer den orange-roten Pfeilern und Türmen der 1937 eröffneten Brücke sind sogar Pelikane und Robben zu erkennen.