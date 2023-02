Rosenmontag ohne Pappnasen Wo in Deutschland kein Karneval gefeiert wird

Auf die Halligen von Schleswig-Holstein: Beim Badeurlaub ist Schleswig-Holstein der Hauptkonkurrent für Mecklenburg-Vorpommern. Und beim Thema Karneval? Da ist der hohe Norden ebenfalls eine relativ sichere Sache. Zwar geht es in Marne in Dithmarschen am Rosenmontag hoch her. Aber weiter in Richtung Dänemark wird die Luft für feierfreudige Karnevalisten immer dünner. Wer Ruhe sucht und mit Narren nichts zu tun haben möchte, ist deshalb in Nordfriesland richtig: Der Landkreis ist in jeder Hinsicht weit weg von den Karnevalshochburgen. Vor der nordfriesischen Küste liegen Inseln wie Amrum und Föhr und vor allem die karnevalssicheren Halligen. Langeneß und Oland gehören dazu.