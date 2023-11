Winterurlaub Das sind die günstigsten Skigebiete Europas

Wo genau es besonders teuer geworden ist und wo der Skiurlaub noch vergleichsweise preiswert ist, hat der Reiseanbieter „Holidu“ im sogenannten „Ski-Preisindex 2023“ festgehalten. Demnach sind die täglichen Kosten in Cortina d‘Ampezzo in Italien, mit 258 Euro pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft, besonders hoch. In Obergurgl-Hochgurgl in Österreich wird mit einem Durchschnittspreis von 254 Euro täglich gerechnet und in Zermatt in der Schweiz liegen die Durchschnittskosten bei 250 Euro.