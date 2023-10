Der Kälte entfliehen 15 Tipps für warme und sonnige Winterreiseziele

Kuba

Natürlich bieten sich Ziele in der Karibik gerade im Winter an. Auch für Kuba ist von November bis April die beste Reisezeit. Wer nicht auf Pauschalangebote in den Touristikzentren Varadero und Cayo Coco zurückgreifen will, auf der Karibikinsel gibt es mehr und mehr individuelle Angebote. In Havanna kann man beispielsweise im Convento Las Brigidinas übernachten. Das Kloster liegt inmitten der Altstadt, für das leibliche Wohl sorgen die Nonnen des Konvents.

Klima zwischen November und Januar

Ø Sonnenstunden pro Tag: 6-9 Stunden

Maximale Lufttemperatur: zwischen 24 °C und 28 °C

Ø Wassertemperatur: zwischen 25 °C und 29 °C

Regentage pro Monat: 2-7 Tage

Flugzeit: etwa 10-11 Stunden

Höhepunkte: Die Altstadt von Havanna, Habana Viejo, und der Plaza de Catedral, sowie die Kolonialstadt Trinidad und die vielen Traumstrände wie Guardalavaca Beach (Holguin), Santa Maria Beach oder der Varadero Beach.