Tourismus in Südafrika Wie Luxus-Lodges in Nachhaltigkeit investieren

Die Hauptsaison für Safaris fällt in die Sommermonate Oktober bis April. Mit dem Flugzeug reisen Gäste von Deutschland zum Drehkreuz Johannesburg; von dort geht es entweder per Mietwagen oder Inlandsflug nach Mbombela oder direkt zu den Landebahnen innerhalb der Reservate. Ein dreimonatiges Touristenvisum für Südafrika wird bei der Einreise praktischer Weise kostenlos ausgestellt. Der Aufenthalt in einer Öko-Luxussafari-Lodge kostet in Südafrika zwischen 300 Euro und 1400 Euro pro Nacht, inklusive aller Mahlzeiten und Safariaktivitäten.