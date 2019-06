Studenten machen interessante Untersuchung : Wie der Hunsrück-Dialekt nach Brasilien kam

Eichstätt Hunsrückisch wird bei weitem nicht nur im Hunsrück gesprochen. Auch in Teilen Brasiliens ist dieser Dialekt vertreten. Auf die Spur des Dialekts haben sich nun Sprachstudenten gewagt - und spannende Details herausgefunden.

In bestimmten Gegenden Brasiliens sprechen die Nachfahren deutscher Auswanderer das sogenannte Hunsrückisch. Wie sich der aus Deutschland stammende Dialekt im brasilianischen Alltag entwickelt hat, haben Studierende der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) am Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft jetzt bei einer Studienreise untersucht, teilte die Hochschule am Mittwoch mit.