Frankreich : Wie in einem französischen Film

Weißenburg im Elsass ist eine lebhafte Kleinstadt mit historischem Charme. Das Städtchen liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze.

Die bunten Markisen der Marktstände flattern im Wind. Auf der Place de la République bieten die Händler Käse, Pasteten, Obst, Gemüse und Fisch aber auch Stoffe und Tischdecken an. In den Straßencafés mischen sich Französisch, das melodische Elsässisch und Deutsch. Der kleine Grenzverkehr von Deutschland nach Frankreich ist an diesem sonnigen Samstagvormittag längst eröffnet. Wäre Weißenburg, dieses Bilderbuch-Städtchen im Nordelsass, ein Mensch, würde man ihn als heiter, lebensfroh und natürlich auch geschäftstüchtig bezeichnen. Das hat Tradition: Schon im Mittelalter kreuzten sich an der Lauter die Handelswege nach Basel , Frankfurt und Holland.

Wer tiefer in die Geschichte der Stadt eintauchen möchte, ist bei Franz Schaaf an der richtigen Adresse. Der Mittsechziger mit weißer Mähne und Bart kommt gerade mit einer Tüte vom Einkaufen zurück. Sein Haus in der Altstadt, ein weinumrankter Fachwerkbau aus dem 15. Jahrhundert, heißt wie er selbst – Schaaf. Denn sein Vater Auguste hat nicht nur das hiesige Touristenamt gegründet, sondern war auch ein bekannter Regionalhistoriker. Im romantischen Innenhof des Anwesens wuchert das Grün. An einer Außenwand lehnen bunte Tafeln mit alten Handwerkszeichen und Bruchstücke von einem römischen Kastell. „Mein Vater hat das alles aus dem Steinbruch gerettet“, erzählt er und streicht stolz über die Reste aus Sandstein. Als Auguste Schaaf nach dem Studium orientalischer Sprachen in Athen und Rio de Janeiro in den 1930er-Jahren zurückkehrte, stürzte er sich in die Geschichte seiner Heimatstadt. Damals, so sein Sohn, habe sich noch niemand dafür interessiert.