Russland : Warten auf ein weißes Wunder

Die Eremitage in St. Petersburg ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt. Foto: Bernd Schiller

Auf der Suche nach Väterchen Frost und dem Schnee von gestern wärmt Russlands schönste Stadt die Seele sogar bei Nieselregen.

St. Petersburg an einem Wintertag, wie er seit dem Klimawandel auch für die prächtigste aller russischen Metropolen typisch oder zumindest nicht selten geworden ist: Es ist nasskalt und nieselig. Die Stadt der sommerlich-weißen Nächte kann im Dezember durchaus zur Stadt der trüben Tage werden. Wo ist er geblieben, der Schiwago-Traum von der Schlittenfahrt durch die glitzernde Zarenpracht, – alles Schnee von gestern? Abwarten und Tee trinken, aus dem Samowar, versteht sich.

Denkmäler, Wahrzeichen, Symbole, Erinnerungen an glanzvolle und an traurige Zeiten, an Zaren und Revolutionäre, an Literaten und Komponisten – so viele, dass ein Städtetrip von drei, vier Tagen nicht ausreicht, auch nur die wichtigsten, die eindrucksvollsten zu sehen. Die ganze Stadt gilt Kunstliebhabern, Ballett- und Theaterfreunden als eine schier unglaublich üppig gefüllt Schatztruhe. Aber da tobt ja auch noch das pralle Leben von heute: einerseits Luxus und Lifestyle auf dem Newski-Prospekt, dem Prachtboulevard im Herzen der Fünf-Millionen-Metropole; andererseits der Alltag der kleinen Leute, allesamt Lebens- und Überlebenskünstler.

Info St. Petersburg Anreise Ab Düsseldorf zum Beispiel nonstop mit Aeroflot (knapp drei Stunden). Silvester-Reise Fünftägige Reisen zum Jahreswechsel bietet Studiosus vom 29. Dezember 2019 bis 2. Januar 2020 an, ab circa 1600 Euro, inklusive Visagebühren. www.studiosus.com. Hotels Stadthotels in idealer Lage: zum Beispiel Novotel Centre und Petro Palace. Zumindest auf einen Tee im Zarenstil sollte man zum Beispiel das Grand Hotel Europe, www.belmond.com/grand-hotel-europe-st-

petersburg/. Lektüre Lesevergnügen: Merian porträts „St. Petersburg - Eine Stadt in Biographien“, 16,99 Euro. Reiseführer ganz aktuell ist der handliche Cityführer aus dem MM-Verlag, 17,90 Euro. Internet

www.petersburger.info

Harte Kontraste: dicke Nobelkarossen, protziger Reichtum und die Internationale der jungen „Biznes“-Typen mit dem Kaffeebecher in der Hand. Daneben das Mütterchen mit dem Kopftuch, das ein paar Blumen oder Zwiebeln verkauft. Nataly, im Hauptberuf Reiseleiterin, im Nebenberuf Optimistin, stimmt gleich am ersten, noch sehr grauen Tag ihre Gruppe auf beide Welten ein. Und auf das Wetter in naher Zukunft. Am Reiter-Denkmal Peters des Großen, dem Namensgeber der Siedlung, die 1703 von ihm gegründet wurde, prophezeit sie weiße Tage: „Der Schnee wird kommen, alles wird gutt...“.

Väterchen Frost verkörpert in Russland den Winter. Hier wacht er vor dem Schokoladen-Museum am Newski-Prospekt. Foto: Bernd Schiller

Mit einem Highlight beginnen und sich dann langsam steigern. Das hat Nataly zum Motto ihres Programms gemacht. Also ab zur Eremitage, ein paar Schritte nur vom ehernen Reiter entfernt. Am Westeingang, parallel zum Newa-Fluss, hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Menschen stehen an, um eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt zu sehen, umfangreicher als der Prado, bewegender als der Louvre, Tausend Säle, Hundert Treppen. Siebzig Jahre, so heißt es, seien notwendig, wolle man alles sehen, was in den Sälen und Kellern gehütet und gehortet wird, vorausgesetzt, man widme jedem Werk nur eine Minute.

Nach fast vier Stunden Kunst sehnen wir uns ins reale Leben zurück; zum Beispiel auf den Newski-Prospekt, rein ins Kaufhaus Gostiny Dwor. Das heißt übersetzt Gasthof, denn Kaufleute und Kunden wurden im alten Russland gern Gäste genannt. Heute ist es ein Einkaufszentrum mit viel Patina, in dem mehr als 200 Geschäfte mit ihrer Vielfalt das Zarenreich, Relikte aus der Sowjetunion und den neuen Reichtum nebeneinander spiegeln.

Am Abend im Mariinsky-Theater treffen einheimische Bildungsbürger auf Russland-Liebhaber mit Sehnsucht nach der alten Zeit, die nie gut war, aber trotzdem oder eben deshalb gern verklärt wird. Wer hier, wo alle großen Stars des russischen Balletts getanzt haben, Tschaikowskis Märchen-Version vom Nussknacker und dem Mausekönig sieht, 1892 an dieser Stelle uraufgeführt, wird den Zauber dieser Stadt noch etwas besser verstehen.

Mit Abstechern nach Zarskoje Selo, zu Katharinas Märchenschloss vor den Toren der Stadt, und nach Pawlowsk, zum Palast ihres Sohnes Paul, sollte eigentlich eine Schlittenfahrt durch tief verschneite Wälder verbunden sein. Aber Regenschleier hängen auch hier zwischen Birken und Tannen. Nataly hat Kutschen organisiert, mit Reifen statt mit Kufen. Die Pferde wirken müde, auch die alten Männer, die in nasse Decken gehüllt auf dem Bock sitzen, lassen erst die Gäule traben, als Nataly die zweite Runde Wodka spendiert hat.

Zurück in der Stadt. Erinnerungen an die Blockade Leningrads, bei der 1942/1943 deutsche Truppen die Bevölkerung über 900 Tage und Nächte aushungerte. Mehr als eine Million Menschen starben elendig. Nataly geht behutsam auf diese grauenhafte Zeit ein, erzählt schlicht und deshalb ergreifend, wie ihre Eltern sie erlebt haben.

Vorletzter Tag. Es ist heller geworden, Nataly bietet Wetten an, dass es bald schneien wird. Wir setzen uns zum stilvollen Abschluss ins Foyer des Grandhotels Europe, wo schon die Romanows und Rasputin den Tee eingenommen haben. Dort summt der Samowar, alte Herren spielen Schach, junge Pärchen wärmen sich bei einem Soljanka-Süppchen auf. Und plötzlich beginnt es draußen zu schneien, heftig und in dicken Flocken. Das Wintermärchen ist wahr geworden, Nataly hat die Wette gewonnen – und spendiert eine Runde Wodka.