Zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich Die Heimat des Wanderers über dem Nebelmeer

Fast 120 Kilometer schlängelt sich der Malerweg durch die wilde Felsenwelt. Er verläuft südöstlich von Dresden und ist in acht Etappen eingeteilt. „Beim Aschersteig handelt es sich um eine Stiege, die einst Bauern nutzten, um ihr Getreide zur Mühle ins rechtselbische Schmilka zu bringen“, erklärt Heimathistorikerin Andrea Bigge. Schweißgebadet oben angekommen, geht es zwischen Feldern und Wiesen weiter auf einem breiten Schotterweg. Zwei kleinere Tafelberge recken sich empor: Zirkelstein und Kaiserkrone. Kurz vor dem Dorf Schöna zweigt der Caspar-David-Friedrich-Weg ab. Er erstreckt sich rund um Krippen. Dort lebte der Maler 1813 einige Monate, nachdem Napoleons Truppen in Dresden einmarschiert waren. Er suchte Zuflucht vor dem Kriegsgeschehen. Dieses Ereignis lähmte ihn so sehr, dass er Wochen brauchte, um wieder Bleistift-Zeichnungen anfertigen zu können. Schließlich entstand das „Krippener Skizzenbuch“ mit Felsen, Bäumen und Landschaften. Ein Fundus, aus dem er für seine künftigen Arbeiten schöpfte. Auch die „felsige Kuppe“ ist darunter. Ein riesiger Stein am Fuße der Kaiserkrone, auf den er fünf Jahre später im Atelier seinen „Wanderer über dem Nebelmeer“ stellte. Seit 1970 hängt das Ölgemälde in der Hamburger Kunsthalle. „Caspar David Friedrich zog nicht mit einer Staffelei in die Natur, sondern seine Werke entstanden – oft erst nach Jahren – in seinem Arbeitszimmer“, informiert Andrea Bigge: „Er malte nie so, wie die Landschaft wirklich aussah.“ Sein Leitspruch lautete: „Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er also nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht.“