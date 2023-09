Raus zur Entschleunigung Wo man in NRW überall pilgern kann

Während man in Norwegen etwa den St. Olavsleden oder in Italien den berühmten Via Francigena entlang pilgern kann, hat auch NRW einiges an Pilgerwegen zu bieten. Auch durch das im bevölkerungsreichsten Bundesland verlaufene Teilstück des Jakobsweges. Außerdem bieten der Oberbergische Lutherweg oder Elisabethpfad zahlreiche Möglichkeiten der Entschleunigung, der Entspannung und der Besinnung. Denn die Pilgerwege führen durch idyllische Landschaften, vorbei an historischen Kirchen und Klöstern und bieten somit eine besondere Verbindung zwischen Glauben und Natur.