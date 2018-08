Wander-WM in Wildschönau

Fußball-WM und Handball-WM sind wichtige Sport-events - aber was ist mit der Wander-Weltmeisterschaft? Sie findet in diesem Jahr in Wildschönau in den Kitzbüheler Alpen in Österreich statt. Vom 27. bis 29. September werden dort rund 1200 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern erwartet, die auf vier Strecken antreten.

Wer in drei Tagen die meisten Kilometer macht, gewinnt. Nach Angaben von Wildschönau Tourismus können sich Teilnehmer in allen Altersklassen anmelden.

(tmn)