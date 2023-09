Verlorene Wahrzeichen Zehn Sehenswürdigkeiten, die es heute nicht mehr gibt

Pink and White Terraces (Neuseeland)

Die „Pink and White Terraces“ in Neuseeland, die von einigen als „achtes Weltwunder“ betrachtet wurden, waren eine Ansammlung weißer und rosafarbener, kaskadenförmiger Felsen, die aus vulkanischer Aktivität entstanden. Nachdem regelmäßig erhitztes Thermalwasser mit hohem Siliziumdioxidgehalt über den Hang eines Hügels am Lake Rotomahana in der Bay of Plenty hinabgelaufen war, lagerte sich das Mineral Geyserit in großen Mengen ab, was die Sinterterassen entstehen ließ. Beim Ausbruch des Mount Tarawera 1886 ergossen sich heißer Schlamm, Lava und Asche über den Lake Rotomahana und die Terrassen wurden zerstört.