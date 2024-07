Neuer Wanderweg in Kroatien Inselüberquerung auf der Via Apsyrtides

Drei Etappen später führt die Via Apsyrtides im Fischerdorf Osor von Cres nach Lošinj. Einst waren beide Inseln hier verbunden, bis Seefahrer vor vielen Jahrhunderten einen Kanal anlegten. Heute trifft man sich jeden Tag gegen 17 Uhr am Hafen, wenn die Drehbrücke geöffnet wird und Fischerboote, kleine Yachten und Segler den schmalen Kanal durchqueren. Kühle Drinks zum Spektakel gibt es direkt nebenan bei der kleinen Bar des Campingplatzes „Preko Mosta“. Die beiden Wanderer übernachten im Mobilheim mit Brückenblick und erklimmen am nächsten Tag die Inselberge von Lošinj. Waren an diesem Tag die Höhenmeter die Herausforderung, sind es bei der neunten Etappe die schroffen Küstenfelsen. Die Route führt mehrere Kilometer direkt am Meer entlang, Trittsicherheit ist hier gefragt. Doch die Anstrengung wird belohnt, denn das Ziel ist mit Mali Lošinj der schönste Ort der gesamten Tour. Bunte Häuser reihen sich rund um das Hafenbecken, Urlauber flanieren über die blitzsaubere Promenade, von der kleine Ausflugsboote in See stechen. Für die beiden Wanderer steht am nächsten Tag die letzte Etappe an. Über den Lungomare umrunden sie die Halbinsel Cikat mit ihren dichten Kiefernwäldern und wandern auf dem immer einsamer werdenden Küstenweg gen Süden. Ein kurzes Bad in einer winzigen Bucht sorgt für Abkühlung, bevor der letzte Anstieg bevorsteht. Die Wanderer folgen dem steinigen Pfad über die Berge der Inselmitte und ein letztes Mal zeigen die blau-weißen Symbole mit rotem Punkt den Weg über die Via Apsyrtides zu ihrem Ziel im Süden der Insel Lošinj.