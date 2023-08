Italien Die Stadt mit den vielen Gesichtern

Vom Stadtteil San Marco aus nicht weit von der Piazza San Stefano entfernt, geht es nun über eine breite Holzbrücke direkt in den Stadtteil Dorsoduro. Dieses Sestieri ist bekannt für seine vielen Kirchen und Museen, unter anderem für die Gallerie dell’Accademia mit Meisterwerken von Tiziano, Carpaccio und vielen anderen bekannten Meistern. Auch die Guggenheim-Kollektion ist unbedingt einen Besuch wert. Sie befindet sich im ehemaligen Palazzo von Peggy Guggenheim. In der Nachbarschaft hat auch Contin Alfio seinen Laden, in dem er wunderbare venezianische Masken in Handarbeit anfertigt. Mit Glitzer, auch mal kitschig in grellen Farben oder im eleganten schwarz-weißen Farbton, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Seit mehr als 25 Jahren geht Alfio dem alten Handwerk nach und man sieht ihm an, wie sehr er in seinem ausgefallenen Beruf aufgeht. Die beliebten Souvenirs werden ihm vor allem während des Karnevals förmlich aus der Hand gerissen. Wer sich in San Polo, dem kleinsten Sestiere, umschauen möchte, schiebt sich von San Marco durch die Touristenansammlungen über die Rialto-Brücke, die bekannteste Sehenswürdigkeit dort.