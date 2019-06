BGH-Urteil : Unfall am Urlaubsort - Gericht stärkt Pauschaltouristen den Rücken

Unfall am Urlaubsort - Gericht stärkt Pauschaltouristen den Rücken

Ein Hinweisschild mit Bundesadler am Bundesgerichtshof (BGH). Foto: dpa/Uli Deck

Karlsruhe Eine Verletzung im Urlaub ist doppelt ärgerlich. Trifft den Veranstalter eine Mitschuld? Das nachzuweisen, kann schwierig sein. Ein Urteil erhöht nun die Chancen, finanziell entschädigt zu werden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) stärkt die Rechte von Pauschaltouristen, die sich in ihrer Hotelanlage verletzen. Im Streit mit dem Reiseveranstalter um finanziellen Ausgleich müssen sie sich nicht selbst mit den ausländischen Bauvorschriften auseinandersetzen. Darum haben sich die Gerichte im Prozess zu kümmern, entschieden die obersten Zivilrichter in Karlsruhe am Dienstag. (Az. X ZR 166/18)