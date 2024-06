Ländervergleich Wo Deutsche im Urlaub mehr zahlen als zuhause – und wo weniger

„Teurer als in Deutschland war der Urlaub dagegen in Nordeuropa sowie in einigen wenigen Nachbarstaaten Deutschlands“, fand das Bundesamt heraus. Von allen ausgewählten Urlaubsländern liegt das Preisniveau in der Schweiz am höchsten: Hotel- und Restaurantbesuche kosteten dort 49 Prozent mehr als in Deutschland. Auch in den beliebten Urlaubsländern Dänemark (+33 Prozent) und Norwegen (+23 Prozent) muss deutlich tiefer in die Taschen gegriffen werden. Finnland war im Vergleich dazu etwas günstiger, aber auch hier war der Urlaub immer noch 13 Prozent teurer als in Deutschland. In den Niederlanden mussten Touristen zwölf Prozent mehr berappen, in Schweden zwei Prozent mehr.