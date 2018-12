Zoll: Welche Souvenirs verboten sind

Diesen Elefantenstoßzahn hat der Zoll in Düsseldorf beschlagnahmt – der Handel mit Elfenbein ist illegal. Foto: dpa-tmn/Federico Gambarini

Wer vermeintlich harmlose Mitbringsel vom Urlaubsstrand mit nach Hause nehmen möchte, macht sich womöglich strafbar. Viele pflanzliche und tierische Souvenirs sind verboten. Die Einfuhr kann teuer werden.

Urlauber bringen oft nicht nur Erinnerungen und Fotos mit nach Hause. Sondern auch kulinarische Mitbringsel und exotische Souvenirs. Doch nicht alles, was im Reiseland angeboten wird, darf nach Deutschland eingeführt werden.

„Es ist in Mode, etwas besonders Exotisches aus dem Ausland mitzubringen. Viele Menschen wissen nicht, dass sie bei manchen Dingen gegen den Artenschutz verstoßen“, sagt Christine Straß vom Hauptzollamt am Flughafen in Frankfurt. Häufig sind auch harmlos erscheinende Mitbringsel nicht erlaubt, zum Beispiel Treibgut vom Strand. Korallen zum Beispiel dürfen generell nicht mitgenommen werden. Bestimmte Muschelarten wie Riesenmuschel und Große Fechterschnecke sind nur unter Einhaltung von Bestimmungen des Washingtoner Artenschutzabkommens (Cites) erlaubt.