Corona-Pandemie : Diese Regeln gelten in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf Die Corona-Lage hat sich in Deutschland und Europa deutlich entspannt. Dennoch gelten teilweise weiterhin bestimmte Regeln wegen der Pandemie. Ein Überblick über beliebte Reiseziele.

In Deutschland stehen die Sommerferien bevor. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wollen viele Menschen wieder in den Urlaub fahren. Wir geben einen Überblick, welche Regelungen momentan in beliebten Urlaubsländern gelten.

Italien

Reisende und Urlauber müssen ab dem 1. Juni 2022 bei der Einreise nach Italien keinen Corona-Nachweis mehr vorlegen. Damit endet pünktlich zum Beginn der Feriensaison die 3G-Regel für die Einreise, also die Vorlage eines negativen Testergebnisses auf das Coronavirus oder eines Genesungs- beziehungsweise Corona-Impfnachweises. Die Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi lockerte nach dem Auslaufen des Corona-Notstandes Ende März schrittweise die Beschränkungen. In der Gastronomie, bei Veranstaltungen oder für Touristenattraktionen ist der 3G-Nachweis nicht mehr erforderlich.

Derzeit müssen Menschen noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Masken tragen. In Italien sanken die bestätigten Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen. Ende Mai meldeten die Behörden etwas mehr als 7500 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages.

Spanien

Reisende ab zwölf Jahren, die nach Spanien fliegen, müssen über das Spain Travel Health-Portal prüfen, ob sie mit ihrem digitalen Covid-Zertifikat einreisen können oder auf dem Portal ein elektronisches Einreiseformular ausfüllen müssen, das einen QR-Code erzeugt, der beim Check-in vorgelegt werden muss.

Reisenden ab zwölf Jahren müssen einen der folgenden Nachweise mitführen:

negatives Testergebnis (maximal 72 Stunden alter „Schnelltest“, maximal 24 Stunden alter Antigen-Tests)

Nachweis über die vollständige bzw. Booster-Impfung gegen Corona. Im Falle einer Vollimpfung muss diese mindestens 14 Tage und darf höchstens 270 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein. Ab diesem Zeitpunkt muss der Impfnachweis eine Booster-Impfung belegen. Der Impfnachweis über die vollständige Impfung für minderjährige Personen hat kein Ablaufdatum.

Nachweis, dass die Genesung von einer Covid-Infektion nicht länger als 180 Tage zurückliegt. Der Nachweis darf frühestens 11 Tage nach dem ersten Positivergebnis erfolgen.

Bei Einreise in Spanien findet regelmäßig eine Gesundheitskontrolle durch Temperaturmessung, Auswertung des Einreiseformulars durch die Gesundheitsbehörde statt. Personen mit einer Temperatur von mehr als 37,5 °C oder anderen Auffälligkeiten können einer eingehenderen Untersuchung unterzogen werden.

Landesweit gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Apotheken sowie für die Beschäftigten und Besucher von Alten- und Pflegeheimen. Kinder unter sechs Jahren und Personen, bei denen aus gesundheitlichen Gründen die Maskenpflicht kontraindiziert ist, sind von der Pflicht ausgenommen.

Portugal

Für Einreisende gelten keine Quarantänevorschriften. Für die Einreise nach Portugal – auch für Transitaufenthalte – ist ein PCR-Test bzw. Antigen-Test für alle Einreisenden verpflichtend., Dieser darf bei Einreise auf dem Luftweg nicht mehr als 72 bzw. 24 Stunden vor Abflug erstellt worden sein und ist stets gegenüber der Fluggesellschaft nachzuweisen. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren. Inhaber eines Digitalen Covid-Zertifikats der EU sind von der Testpflicht befreit. Es wird bei allen Einreisenden auf dem Luftweg die Körpertemperatur gemessen; übersteigt diese 38 °C, ist mit weiteren Untersuchungen und Maßnahmen der Gesundheitsbehörden, wie Selbstisolation bzw. häuslicher Quarantäne, zu rechnen.

In Portugal gibt es keine systematische Testpflicht mehr, nur im Einzelfall kann ein Test von der Gesundheitsbehörde angeordnet werden. Eine Maskenpflicht besteht lediglich in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Pflegeheimen und Krankenhäusern, sowie vergleichbaren medizinischen Einrichtungen. Temperaturmessungen als Zugangsvoraussetzung zu öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln können auch weiterhin vorgenommen werden. Wer im öffentlichen Raum unterwegs ist, sollte grundsätzlich einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten.

Auf Madeira ist der Zugang zu Sport- und Kultureinrichtungen, Friseurgeschäften, Restaurants, Bars und Diskotheken beschränkt auf Personen ab Vollendung des fünften Lebensjahres, die entweder geimpft (auch ohne Boosterimpfung) oder genesen sind oder einen Antigenschnelltest vorweisen können, der auf Madeira eine wöchentliche Gültigkeit besitzt und kostenpflichtig ist. Dies gilt auch für die Teilnahme an sportlichen und kulturellen Veranstaltungen.

Bei der internationalen Einreise auf die Azoren unterliegen Inhaber eines Digitalen Covid-Zertifikats der EU keiner Testpflicht. Alle anderen Einreisenden müssen entweder einen negativen PCR-Test, der nicht länger als 72 Stunden vor Abflug/Abfahrt durchgeführt wurde oder ein Antigen-Schnelltest, der nicht länger als 24 Stunden vor Abflug/Abfahrt durchgeführt wurde, vorlegen. Davon ausgenommen sind Kinder bis Vollendung des zwölften Lebensjahrs. Bei Reisen zwischen den Inseln ist derzeit kein PCR-Test bzw. Antigen-Schnelltest erforderlich.

Der Landgang von Touristen ist nur im „Bubble-System“ möglich (organisierte Gruppenausflüge mit besonderem Hygienekonzept). Auf den Azoren gelten fünf Risikoeinstufungen, die von Insel zu Insel variieren können und unterschiedliche Maßnahmen nach sich ziehen können.

Griechenland

Für alle Einreisen ist seit dem 15. März 2022 die Online-Anmeldepflicht entfallen. Seit dem 1. Mai ist auch die Nachweispflicht über ein negatives Testergebnis, den Impf- oder Genesenenstatus entfallen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts in Griechenland positiv auf Corona getestet werden, wird eine mindestens fünftägige Quarantäne angeordnet. Die Quarantäne ist in der Regel im Hotelzimmer zu absolvieren. Für Individualreisende wird ein geeigneter, von den zuständigen Behörden bestimmter Aufenthaltsort zugewiesen.

In Griechenland gilt eine generelle Tragepflicht für einen Mund-Nasen-Schutz für alle Personen ab vier Jahren in allen öffentlichen, geschlossenen Räumen. In Supermärkten und im ÖPNV muss ein doppelter Mund-Nasen-Schutz oder mindestens ein Mund-Nasen-Schutz der Klasse KN95 getragen werden. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 300 Euro geahndet. Abstandsregeln müssen überall eingehalten werden.

Für Hotels und andere Unterkünfte gelten spezielle Hygieneprotokolle mit Hygiene-, Distanz- und Auslastungsbeschränkungen. Die 2G- oder 3G-Regelungen für den Zutritt zu Einrichtungen wie Kinos, Museen, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen sind seit dem 1. Mai ausgesetzt.

Kroatien

Einreisen nach Kroatien sind ohne pandemiebedingte Einschränkungen möglich. Dasselbe gilt für Transitreisen. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt derzeit nur in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Sollten einzelne Gespanschaften aufgrund ansteigenden Infektionsgeschehens regional beschränkte Maßnahmen zum Infektionsschutz erlassen, werden diese auf der Webseite der kroatischen Regierung veröffentlicht.

Niederlande

Es ist kein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mehr zur Einreise notwendig. Es gilt die Empfehlung direkt nach Ankunft und fünf Tage danach einen Selbsttest durchzuführen. In den Niederlanden besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf Flughäfen und in Flugzeugen. Das Nicht-Tragen kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Die Einreise auf die Inseln Bonaire, Saba und St. Eustatius als karibische Teile des Königreichs der Niederlande sowie in die autonomen Länder Aruba, Curaçao und St. Maarten ist grundsätzlich möglich, auf Curaçao unter Auflagen.

Belgien

Seit dem 23. Mai 2022 müssen Reisende bei Einreise nach Belgien nicht mehr das digitale Covid-Zertifikat der EU als Nachweis einer vollständigen Impfung bzw. einer Genesung (Genesenennachweis/positiver PCR-Test innerhalb der letzten 150 Tage) und auch kein negatives Testergebnis mit sich führen. Eine Quarantänepflicht besteht nicht.

Eine Maskenpflicht besteht in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen ab zwölf Jahren. Ansonsten wird das Tragen einer Maske in Innenräumen empfohlen, ist aber keine Pflicht.

Dänemark

Dänemark hat sämtliche Einreisebeschränkungen aufgehoben.

Es gibt keine generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mehr. Von staatlicher Seite wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Personen empfohlen, die mit Corona infiziert sind oder starke Symptome haben. Alle sonstigen Einschränkungen wurden aufgehoben.

Österreich

Binnengrenzkontrollen und die Kontrolle der coronaspezifischen Einreisevoraussetzungen finden in Österreich stichprobenartig statt. Mit Verzögerungen an der Grenze bei Einreise muss gerechnet werden.

In Österreich gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die FFP2-Maskenpflicht, etwa in der Gastronomie, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Veranstaltungen und bei Dienstleitungen aller Art.

Schweiz

Mit Wirkung vom 2. Mai 2022 gelten bei der Einreise in die Schweiz keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr. Das Schweizer Zertifikat können Schweizer Staatsangehörige, EU-Bürger und Drittstaatsangehörige, auch Touristen, die sich rechtmäßig in der Schweiz aufhalten oder dort wohnen, erhalten, sofern diese vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Gültigkeitsdauer des Schweizer Zertifikats unterscheidet sich je nach Dokumentationsart.

Es besteht landesweit keine Maskenpflicht. Die schweizerischen Behörden rufen zu eigenverantwortlichem Einhalten von Hygieneregeln auf.

Mehr Informationen über die verschiedenen Reiseländer finden Sie auf der Homepage des Auswärtigen Amtes.

Welche Regeln gelten bei der Einreise nach Deutschland?

Vor der Sommerferienzeit greifen Erleichterungen bei den Corona-Regeln fürs Verreisen ins Ausland: Urlaubsrückkehrer und andere brauchen bei der Einreise nach Deutschland jetzt vorerst keine 3G-Nachweise für Geimpfte, Genesene oder Getestete mehr. Das geht aus einer geänderten Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums hervor, die am Dienstag in Kraft trat und zunächst bis zum 31. August gilt. Damit sind die großen Schulferien in 11 der 16 Länder bis zum Ende abgedeckt - in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen die Sommerferien noch bis Anfang September. Angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung könne die bisherige Nachweispflicht für alle ab zwölf Jahren entfallen, hieß es zur Begründung. Wie es ab September mit den Einreiseregeln weitergeht, ist vorerst offen.

Für die Rückkehr aus Ländern, in denen neue Varianten des Coronavirus kursieren, bleiben aber auch im Sommer strengere Regeln bestehen - zumindest grundsätzlich. Denn aktuell ist auf der Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) kein Land aufgeführt, das die Bundesregierung als Virusvariantengebiet eingestuft hat. Sollte das wieder der Fall sein, gilt weiterhin, dass Einreisende von dort in Deutschland direkt in 14-tägige Quarantäne müssen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Sie müssen zudem Test-Nachweise haben, die stichprobenartig kontrolliert werden sollen. Damit stünden als „Notbremse“ weiter angemessene Maßnahmen bereit, erklärte das Gesundheitsministerium.

