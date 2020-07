Alternative in Corona-Krise : Urlaubsreise mit dem Auto vor allem bei Familien beliebt

Alternative in Corona-Krise

Urlauben mit Auto bekommt in der Corona-Krise eine ganz neue Bedeutung. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Berlin Das Auto ist in der Corona-Krise das beliebteste Fortbewegungsmittel. Vor in den Urlaub reisen die Deutschen bevorzugt mit dem Auto. Das kann zu einer deutlichen Zunahme auf den Straßen führen.

Wenn in diesen Sommerferien viele außereuropäische Reiseziele aufgrund von Einreisebeschränkungen und Reisewarnungen wegfallen, erwarten Verkehrsverbände eine Zunahme des Autotourismus. Allerdings war Urlaub mit dem Auto bereits vor der Corona-Krise vor allem bei Familien beliebt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Seit zehn Jahren in Folge begebe sich fast die Hälfte der Deutschen mit dem Auto auf die Reise ins Ausland, hieß es.