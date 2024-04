Warm und sonnig Das sind die schönsten Reiseziele im Mai

Wer nicht viel Zeit hat oder keine weite Reise in Kauf nehmen möchte, findet auch in europäischen Ländern schöne Ziele für eine Reise. Gerade die südlichen Länder Europas wie Italien, Spanien (inklusive der Balearen) oder Portugal sind gut geeignet. Viele Sonnenstunden und angenehme Temperaturen laden zum Baden oder Surfen im Meer ein. Aber auch für Aktivurlaub herrschen perfekte Bedingungen. Gerade in Frankreich gibt es viele Wanderrouten, etwa rund um den Mont Blanc.