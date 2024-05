Kambodscha Lächelnd ums Überleben kämpfen

So zogen der knapp 70-Jährige und etwa 100 Leute von der Müllhalde aufs Land. 70 Kilometer nordöstlich von Phnom Penh siedelten sie sich an, um Landwirtschaft zu betreiben. „Wir hatten weder passendes Saatgut noch geeignete Tiere. Am Anfang ging fast alles gründlich in die Hose. Doch wir lernten aus den Fehlern“, erzählt der Schweizer. Um den Genpool unserer Schweine aufzufrischen, schmuggelte ich Ebersperma aus der Schweiz – abgefüllt in 20 Bodylotionflaschen, verpackt im Reisekoffern, eisgekühlt“, berichtet Schmid.