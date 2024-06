Touristenflut bedroht Urlaubsinseln Diese Urlaubsregionen in Europa platzen aus allen Nähten

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat auf Basis von Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat Zahlen zum Massentourismus in Europa veröffentlicht. Die Daten zu den Übernachtungen schließen die Kapazitäten von Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünften und ähnlichen Beherbergungsstätten sowie Campingplätzen ein. Dabei kam heraus: Vor allem in der südlichen Ägäis in Griechenland ist es besonders voll. Demnach kamen in der Region mit Inseln wie Santorin oder Mykonos im Jahr 2022 im Durchschnitt 110 Übernachtungen auf einen Einwohner. Zum Vergleich: Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zählte gerade einmal rund 18 Übernachtungen je Einwohner. Auf den Ionischen Inseln, zu denen unter anderem auch die Insel Korfu zählt, waren es 81 Übernachtungen pro Person. Die Kroatische Adriaküste kam auf 66 Übernachtungen.