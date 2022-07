Urlaub in Deutschland : Die 14 schönsten deutschen Altstädte

Düsseldorf Bamberg statt Barcelona, Rothenburg statt Rom – warum immer dort Urlaub machen, wo alle Anderen hingehen? Wer malerische und historische Orte sucht, muss nicht ins Ausland fahren. Auch Deutschland bietet wunderschöne alte Städte.

Viele Menschen zieht es in der Ferienzeit ins Ausland. In der Karibik die Seele baumeln lassen oder Städtetouren durch die Metropolen Europas. Meistens geht es raus aus Deutschland. Dabei bietet auch die Bundesrepublik zahlreiche Ausflugsziele.

Mittelalterlicher Flair In Rothenburg und Bamberg

Ein Rundgang durch die kleine Stadt Rothenburg ob der Tauber beispielsweise, entführt jeden Besucher auf eine Zeitreise. Zwischen den verwinkelten Gassen und kleinen Häuschen ist das Mittelalter bis heute spürbar. Besonders die mittelalterlichen Feste wie den so genannten "Meistertrunk", sollte man sich nicht entgehen lassen. An diesen Tagen ziehen Ritter in traditioneller Kleidung durch die Stadt.

Rom wurde bekanntlich auf sieben Hügeln erbaut. Doch wussten sie das es auch eine solche Besonderheit in Deutschland gibt? Das Fränkische Rom, besser bekannt als die Oberfränkische Stadt Bamberg, blieb während des Krieg weitestgehend verschont. Sie zählt deutschlandweit als Stadt mit dem besterhaltendsten mittelalterlichen Stadtkern. Eine Reise in die Altstadt, die seit 1993 auch zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, ist also nicht nur eine Reise in eine der schönsten Altsstädte, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit Deutschlands.