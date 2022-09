Im Herbst

Gerade zwischen September und Oktober eignet sich Litauen als Reiseziel. In vielen Teilen des Landes, darunter auch in der Hauptstadt, herrschen angenehme Temperaturen und farbenprächtige Bäume in buntem Herbstgewand umschließen die Städte. In Vilnius kann man zudem auch die kühleren Herbstnächte in einem der Cafes oder Restaurants in der Altstadt verbringen.