Vanlife zum Leihen Mit dem Miet-Bulli auf Tour - so geht’s

In der Regel fallen bei einem gemieteten Campervan feste Mietkosten pro Nacht bzw. pro 24 Stunden Mitdauer an. Die bewegen sich je nach Anbieter und Fahrzeug bei 65 bis 200 Euro. Normalerweise sind die Preise in der warmen Jahreszeit höher, mit weiteren Steigerungen in der Hauptreisezeit. Manche Anbieter geben Rabatt, je länger gemietet wird.