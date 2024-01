Urlaub 2024 Der passende Urlaub für jede Jahreszeit

Für viele Menschen ist der Sommerurlaub eines der Highlights im Jahr. Mehrere Tage oder gar Wochen am Stück abschalten, am liebsten in einem anderen Land am Strand, in den Bergen oder in der Stadt einer ganz anderen Kultur. Der Reise und Sprachführer „Lonely Planet“ hat eine Übersicht der beliebtesten Reiseziele im Jahr 2024 zusammengestellt. Sie verreisen gerne in innerhalb Europas und sind immer auf der Suche nach Städten mit Historie und einem wunderschönen Stadtkern? Hier finden Sie die schönsten Altstädte in Europa.