Leere Orte und günstige Preise Das ist 2024 die beste Zeit, um Urlaub zu nehmen

Insgesamt gibt es in Deutschland im Jahr 2024 also 141 Tage, an denen in keinem Bundesland Schulferien sind. An 225 Tagen im Jahr haben Schüler in mindestens einem Bundesland frei. Nicht eingerechnet sind jedoch bewegliche Ferientage, die Schulen in einigen Bundesländern zur Verfügung stehen. In NRW sind es vier.