Urlaub in den Osterferien : Die Lust am Reisen – und was sie über uns verrät

Eine Frau joggt am Strand entlang. Foto: dpa/Georg Wendt

Analyse Düsseldorf Trotz Pandemie und bedrückender Weltlage ist bei vielen die Reiselust wieder erwacht. Die gewohnte Umgebung eine Weile zu verlassen, hat für viele einen hohen Reiz. Was das über den Alltag daheim sagt.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Die Normalität ist brüchig geworden durch die Krisen der jüngsten Zeit. Da tut es gut, wenn Gewohntes zurückkehrt und ein wenig Sicherheit suggeriert. Das Gespräch über die Ferien zum Beispiel. Die einen fahren wieder zu ihrem Lieblingsort in Holland, die anderen haben die deutschen Berge für sich entdeckt oder reisen nach langer Zeit wieder ans Mittelmeer. Und manche brechen auch zu Fernreisen auf – oft genug zu Zielen, die vor der Pandemie gebucht und seither wieder und wieder verschoben wurden. Spanien, Italien, Türkei, USA – solche Namen fallen wieder in Gesprächen über die Pläne zu Ostern.

Das Reisen beginnt natürlich lange vor dem Kofferpacken und so hat sich die Reiselust schon länger ins Bewusstsein zurückgeschlichen. Menschen überkommt dann diese Sehnsucht nach einem anderen Ort, nach einer anderen Umgebung, einem anderen Lebensgefühl. Manche spüren auch das Bedürfnis nach Aufbruch, wollen sich mal wieder für eine Zeit aus dem Gewohnten lösen und etwas Unbekanntes erleben, etwas, das Geist und Sinne erfrischt. Und plötzlich ist da dieser Gedanke, wie schön es wäre, mal wieder rauszukommen aus dem Alltag, etwas Neues zu sehen, zu riechen, zu schmecken. Man hat sie ja noch in den Knochen all die Monate unter strengen Pandemieregeln, in denen die Bewegungsfreiheit so eingeschränkt war – auch die im Kopf.

Info NRW erwartet hohe Auslastung in den Ferien Ziele Laut einer repräsentativen Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen, die vom Tobacco-Konzern finanziert wird, bleibt Deutschland auch in diesem Jahr das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Das hat mit kurzen Anreisen und dem Sicherheitsgefühl zu tun, könnte aber auch darauf schließen lassen, dass Touristen die Vorteile deutscher Urlaubsregionen während der Pandemie für sich entdeckt haben. Anfang des Jahres nach ihren Plänen für 2022 befragt, nennen die Teilnehmer der Umfrage zudem Reiseziele rund um das Mittelmeer: Allen voran Spanien und Italien, aber auch Griechenland, Frankreich und die Türkei. Auch Fernreisen können mit leichten Zuwächsen rechnen. NRW Auch der Verein Tourismus NRW blickt optimistisch auf die kommenden Wochen. So meldet etwa das Sauerland, Familienunterkünfte wie Ferienbauernhöfe oder Ferienhäuser seien überdurchschnittlich gefragt. Auch in der Eifel zieht die Nachfrage spürbar an, die Region rechnet noch mit kurzfristigen Buchungen – auch ein Effekt seit der Corona-Pandemie. Aus dem Münsterland ist zu hören, dass es zwar weniger Buchungen gibt, die Leute aber länger bleiben. Auch Radurlaub etwa im Ruhrgebiet und städtische Angebote wie Stadtführungen oder Besichtigungen sind wieder stark gefragt. www.dein-nrw.de/reiseangebote Einbruch Der Umsatzausfall im Deutschland-Tourismus durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 liegt laut den Tourismusberatern dwif bei knapp 59 Milliarden Euro. 2021 wurden im Vergleich zu einem Normaljahr bundesweit rund 185 Millionen gewerbliche Übernachtungen weniger verzeichnet (minus 37,4 Prozent). Die Entwicklung ist regional sehr unterschiedlich und reichte von minus 10 Prozent in Schleswig-Holstein bis minus 59 Prozent in Berlin.

Natürlich ist da zugleich der Krieg in der Ukraine, der Gedanke an Leid und Tod und Zerstörung, an Menschen, die in allergrößter Not gezwungen sind alles hinter sich zu lassen. Und die Angst um ihre Angehörigen überall mithin nehmen. Ist es unmenschlich, da den eigenen Urlaub zu planen? Sich womöglich sogar nach einer Auszeit von all den Schreckensnachrichten zu sehen? Diese Fragen drängen sich auf. Und zugleich ist es wenig sinnvoll, Dinge gegeneinander aufzurechnen, nur weil sie parallel geschehen. Man kann sich engagieren, man kann eine Haltung haben und trotzdem in den Urlaub fahren. Und natürlich kann einem angesichts des Schreckens so nah in Europa die Reiselust vergehen. Darüber kann nur jeder selbst entscheiden.

Viele Menschen beginnen jedenfalls wieder Pläne zu schmieden und Ziele zu suchen. Und gerade Kinder und Jugendliche hört man in diesen Tagen seufzen, dass es endlich, endlich losgeht: Tasche packen, die Schule Schule sein lassen, mal wieder was erleben in der wirklichen Welt. Oder einfach in Ruhe gelassen werden, in den Tag hinein dümpeln ohne Lernziel, ohne Konzentrationskurve, ohne Druck.

Natürlich spüren nicht nur Kinder dieses Bedürfnis nach Freiheit, Abwechslung und Ungezwungenheit. Auch Erwachsene haben ihren Bewegungsradius ja lange enger gezogen, haben im Homeoffice improvisiert, ihren Arbeitsalltag verdichtet und spüren jetzt dieses Bedürfnis nach Aufbruch und Tapetenwechsel. Dabei ist es ziemlich egal, wie und wohin man reist. Leute nehmen sich wieder etwas vor, malen sich etwas aus, zählen die Tage bis zur Abreise. Die erlebte Wirklichkeit mag dann anders sein, umso besser: Vielen geht es ja gerade um das Ungeplante, Unverordnete, Unerwartete. Andere reisen gern immer wieder an den gleichen Ort und sehnen sich schon lange nach „ihrem“ Bergdorf, „ihrer“ Insel, nach der nächsten Tour durch ihr liebstes Wandergebiet. Diese treuen Reisenden denken an diesen einen Blick in die Landschaft, freuen sich auf Menschen vor Ort oder ein bestimmtes Essen. In jedem Fall bringt Reisen Bewegung ins Leben und setzt zugleich eine Zäsur. Mal alles stoppen, was einen durchs Dasein treibt, zumindest für ein, zwei Wochen.

Dass die Reiselust auch in Krisenzeiten zurückkehrt, wirft natürlich Fragen auf nach den tiefen Bedürfnissen, die das Reisen zu stillen vorgibt. Und damit nach dem Alltag daheim, der anscheinend Unterbrechungen nötig macht. Tourismusskeptiker wie Valentin Groebner sehen im Reisen denn auch vor allem eine „Wiedergutmachung“ für den Alltag und sezieren die Reiselust, um Indizien für die Mängel des Alltags darin zu finden. „Ferien versprechen die persönliche Auszeit, das Entkommen, die Entlastung aus der Pflicht“, schreibt Groebner in „Ferienmüde“, einer kleinen Kampfschrift wider das Reisen, die er in der Hochphase der Bewegungslosigkeit durch Corona verfasst hat.

Und natürlich kann man im kollektiven Urlaubsreifsein, in all den Träumen, Erwartungen, Ansprüchen an „die schönsten Wochen im Jahr“ eine Art Spiegel sehen, in dem die Langeweile, Entfremdung, Unfreiheit im gewöhnlichen Leben ins Positive gewendet wird. „In den Ferien geht es in die Wünsche“, schreibt Groebner. Egal in welches Anderswo gereist werde, Berge, Bauerhof oder Meer, es solle ein „Weitweg“ sein, eine Unterbrechung, ein Anders-Leben.

Dieses Bedürfnis nach Unterbrechung und diese Sehnsucht nach der Ferne empfinden Menschen individuell, jeder hat seine eigenen Träume und einen persönlichen Mix aus Dingen, die ihm im Urlaub guttun. Einer freut sich aufs Partymachen, der andere aufs dicke Buch. In der Summe ergeben all diese individuell empfunden Wünsche jedoch kollektive Bedürfnisse, die simultan und für Massen erfüllt werden müssen – durch die Tourismusindustrie. Auch diese Branche kann sich nur durch Nachfrage am Leben erhalten. Der Tourismus braucht also Menschen, die das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehle: Entspannung, Abwechslung, Abenteuer, was auch immer. Dementsprechend müssen immer neue Ziele und Attraktionen gefunden werden, um neues Fernweh zu stimulieren. Oder um erlebte Enttäuschungen beim Reisen durch die Aussicht auf eine andere Art von Tourismus - individueller, ökologischer, nachhaltiger wettzumachen. „Touristisches Reisen macht auf eine Weise unzufrieden, gegen die nur mehr Reisen zu helfen scheint“, schreibt Groebner.