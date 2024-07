Erholung im Urlaub 9 Tipps für entspannte Strandtage

Leichte Wellen schlagen an den Strand, die Sonnenstrahlen reflektieren im Wasser, die Luft ist warm. Was soll heute schon passieren? Also: reingehen, abkühlen. Dabei sollte man nur nicht allzu sorgenlos werden. „Wenn etwas passiert, dann meist, weil das Wasser als Element unterschätzt wird“, sagt Alexander Paffrath von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). So kann es zum Beispiel starke Rückströmungen in Strandnähe geben, die selbst Erwachsene umreißen können. Man sagt zwar: Je stärker die Brandung ist, desto stärker kann der Sog sein – doch das ist nur eine Faustregel. Denn auch die glatte See kann Gefahren bergen.