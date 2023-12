Urlaub 2024 Die schönsten Zugreisen der Welt

Tren a las Nubes (Zug zu den Wolken), Argentinien

Der „Zug in den Wolken“ klettert auf der Zugstrecke „Ramal C 14“ die schneebedeckten Anden-Gipfel im Nordwesten des Landes hoch. Start ist in der Provinzhauptstadt Salta auf 1600 m. Höhepunkt der 217 km langen Zugfahrt ist die Überquerung des Viadukts Polvorilla (Foto) auf 4200 m Höhe. Ärzte sind wegen der Höhe begleitend mit an Bord.