Ranking „European Best Destinations“ Die zehn Reise-Geheimtipps für 2024 – mit einem Ort in NRW

Von Naantali in Finnland über die farbenfrohen Dörfer von Villajoyosa in Spanien, den Fachwerkhäusern von Ulm in Deutschland bis hin zu den Häusern mit begrünten Dächern von Bour und den schwimmenden Häusern des Bokod-Sees in Ungarn – in unsere Bilderstrecke haben wir zehn der 18 „versteckten Juwelen“ zusammengestellt. Zwei der 18 Orte sind sogar in Deutschland und einer in NRW!