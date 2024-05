Fotos Urlaubs-Geheimtipps in Europa 2024 – Hier lohnt sich eine Reise

Zum Schluss gibt es noch eine Überraschung in dem Ranking. Auf Platz 16 der „Best European Destinations“ liegt sogar eine Stadt in NRW. Wuppertal überzeugt laut der Veröffentlichung die 120 Jahre alte Schwebebahn, die sich vom Westen in den Osten der Stadt zieht. „Sie werden sich wie in einem Vergnügungspark fühlen“, schwärmen sie in dem Beitrag, „wenn Sie an Bord dieser originellen und in Europa sehr seltenen Form des öffentlichen Nahverkehrs über die Flüsse und Parks Wuppertals fliegen.“ Hätten Sie das gedacht?