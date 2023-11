„Fodor’s No List“ An diesen Orten sollten Sie 2024 lieber keinen Urlaub machen

Jahr für Jahr veröffentlicht „Fodor’s“ eine „No List“ mit Urlaubsregionen, von deren Besuch im jeweiligen Jahr abgeraten wird. Die Gründe für diese Warnung sind vielfältig: In manchen Fällen beklagen die Tourismusbüros der Regionen überfüllte Strände und Innenstädte, andernorts leidet die Natur unter den Besuchermassen. In den vergangenen Jahren sorgte zudem die Wasserknappheit in vielen Ländern dafür, dass Urlaubsländer den Besucherandrang drosseln wollen.