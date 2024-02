Tipps von „Lonely Planet“ Das sind die besten Reiseziele in 2024

Zum 50-jährigen Bestehen der Reisemarke „Lonely Planet“ kehrt die Reihe „Best in Travel“ als gedrucktes Buch zurück: Sie kürt dabei, anders als zuletzt, kein einziges deutsches Ziel. In der Liste 50 angesagter Reiseziele 2024 weltweit (jeweils zehn in fünf Kategorien) befinden sich jedoch Destinationen, die von Deutschland aus gut erreichbar sind: Dazu zählen etwa Paris, die österreichische Region Saalfelden Leogang im Salzburger Land und Polen, das für dynamische Städte mit toller Gastronomie und Nationalparks gelobt wird und in den „Top 10 Geld wert“ auftaucht.