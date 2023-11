„Fodor’s No List“ Diese Reiseziele sollten Urlauber 2024 lieber nicht besuchen

Atacama-Wüste (Chile)

Die Atacama-Wüste in Chile gilt als die trockenste der Welt und dabei gleicht sie gar nicht wirklich dem, was sich die meisten unter einer Wüste vorstellen. Sand findet man hier weniger, in der Steinwüste allerdings können Besucher Geysire, Lagunen mit extrem hohen Salzgehalt und krustige Hügellandschaften beobachten. Ein wahres Naturspektakel, das vor allem von Touristen und Fotografen gerne besucht wird – allerdings wird die Umwelt in der Umgebung von Chile nicht besonders gut geschützt.