Urlaubstipps Die 11 schönsten Reiseziele im Mai

Spanien

An beliebten Küstenregionen wie der Costa Brava oder Costa del Sol beginnt im Mai die Hochsaison für Strandliebhaber. Acht Sonnenstunden und noch frische Wassertemperaturen versprechen einen lebhaften Urlaub am Meer. Vom 4. bis zum 11. Mai findet in Jerez de la Frontera die alljährliche Pferdemesse statt. In den Pfingstferien können viele Unterkünfte allerdings ausgebucht sein.

Foto: Blick auf Barcelona vom Park Güell aus