„Lonely Planet“ Das sind die angesagtesten Städte 2024

Platz 5: Philadelphia, USA

Mit Philadelphia und Kansas City sind die USA gleich zweimal in den Top Ten der zehn angesagtesten Reiseziele für 2024 vertreten. Viele kennen die Stadt aus dem Song „Sailing to Philadelphia“ von Mark Knopfler. Die Stadt spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte der USA – das ist bis heute in verschiedenen Museen zu sehen. Ein weiterer Höhepunkt für Touristen sind die Stufen vor dem Philadelphia Museum of Art, die Sylvester Stallone im Film „Rocky“ hinauf läuft.