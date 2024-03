Urlaub Das sind die 5 Reise-Trends des Jahres

Für das schlechte Gewissen wegen der Klimabelastung durchs Fliegen gibt es schon seit einigen Jahren ein griffiges Schlagwort: die Flugscham. Tatsächlich wächst laut einer FUR-Umfrage der Anteil von Flugreisenden, die von so einem schlechten Gewissen berichten: Die Hälfte (50 Prozent) gab an, so zu empfinden. 2019 waren es 41 Prozent. Flugscham gibt es demnach in allen Alters-, Einkommens- und Bildungsgruppen. Zur Wahrheit gehört aber auch: „Es gibt immer noch auch viele, denen das nicht an die Nieren geht“, sagt Forscher Lohmann.