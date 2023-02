Urlaub 2023 Diese Warnungen und Corona-Regeln gibt es für Reisende

Was die generellen Reisewarnungen betrifft, gibt das Auswärtige Amt aktuell für zwölf Länder eine Reisewarnung und für 24 Länder eine Teilreisewarnung an. Da sich die Lage durch Aufstände und Naturkatastrophen jederzeit schnell ändern kann, empfiehlt das Auswärtige Amt, Nachrichten und Wetterberichte zu verfolgen und sich beispielsweise über die App „Sicher Reisen“ zu informieren. Darüber hinaus wird empfohlen, sich bei Auslandsaufenthalten in die Krisenvorsorgeliste „Elefand“ einzutragen. Sollte es zur unvorhersehbaren Krisen kommen, kann die Auslandsvertretung Reisende so schneller erreichen.