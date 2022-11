Wer gerne reist, für den lohnt sich laut „Lonely Planet“ Sambia. In dem Binnenstaat im südlichen Afrika können Besucher nicht nur auf Wandersafari gehen, sondern auch am Rande eines Wasserfalls schwimmen. Verschiedene Kulturen lassen sich in dem Land auch kennenlernen: Ganze 73 ethnische Gruppen machen die Vielfalt der Kulturen des Landes aus, schreibt der Reiseführer.