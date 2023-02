„Fodor’s No List“ Diese Reiseziele sollten Urlauber 2023 nicht besuchen

5. Amsterdam (Niederlande)

Besonders deutsche Touristen zieht es am Wochenende und an Feiertagen in die niederländische Hauptstadt. Und so beklagen sich die Anwohner über wachsende Touristenmassen, die Straßen und Zufahrten verstopfen. Um dieses Problem zu lösen, hat die niederländische Regierung mittlerweile den Zehn-Jahres-Plan „Perspective 2030“ ins Leben gerufen.