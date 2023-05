Statistik Das sind die 10 nachhaltigsten Reiseziele der Welt

Platz 2: Bergen, Norwegen

Bergen ist die zweitgrößte Stadt in Norwegen und trägt das Gütesiegel als nachhaltiges Reiseziel. Das „Sustainable Destination“-Zertifikat ist das einzige nationale Kennzeichnungssystem für Reiseziele in der nordischen Region. Es garantiert zwar nicht, dass Reiseziele bereits komplett nachhaltig sind, doch Regionen mit dem Gütesiegel befinden sich in jedem Fall in der Transformation. Bergen soll bis 2030 frei von fossilen Brennstoffen sein. Die direkten Treibhausgasemissionen in der Stadt sollen im Vergleich zu 1991 um 30 Prozent und die Gesamtemissionen der Stadt im Vergleich zu 2009 um mindestens 84 Prozent gesenkt werden.

Mit mehr als 30 Prozent Elektro- oder Hybridelektroautos ist Bergen Vorreiter in Sachen umweltfreundlicher Verkehr. Die geringen Emissionen des Verkehrssektors haben die Luftqualität der Stadt verbessert, Bergen zählt zu den fünf Städten mit der besten Luftqualität in Europa. Auch der öffentliche Personennahverkehr ist in Bergen nachhaltig: Die Bergenbahn etwa wurde schon 1964 elektrifiziert und auch die Stadtbahn und Busse werden entweder mit Biokraftstoff oder elektrisch betrieben. Im Stadtzentrum selbst ist alles fußläufig erreichbar. Bergen verfügt außerdem über viele Konferenz- und Tagungszentren, die mit Umweltzeichen ausgezeichnet sind.

Nachhaltigkeitsscore: 88,4%