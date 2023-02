Reisetipps in Europa Das sind die besten Hotels für Familien

Auf dem zehnten Platz des Rankings der zehn besten Familienhotels in Europa 2023 landet das TUI BLUE Palm Garden an der türkischen Riviera. Inmitten eines schön angelegten Palmengartens können sich die Gäste in einer der 15 Villen entspannen. Besonderes Highlight für Groß und Klein: die großzügige Poolanlage mit mehreren Rutschen. Daneben hat es auch ein Hotel in Lichtenstein in die Liste geschafft. Im Gorfion Familotel dreht sich alles um eine entspannte Familienzeit direkt an der Skipiste. Auch kulinarisch können sich die Gäste hier von der Gourmetküche auf Haubenniveau verwöhnen lassen.