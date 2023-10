Nach Passagieraufkommen Das sind die größten Flughäfen der Welt

Düsseldorf · Am Flughafen Düsseldorf oder in Frankfurt am Main ist das ganze Jahr über viel los – doch im internationalen Vergleich sind die Passagierzahlen ist Deutschland niedrig. Wir stellen Ihnen die zehn größten Flughäfen der Welt vor, darunter drei aus Europa.

05.10.2023, 15:00 Uhr

Im Jahr 2022 sind fast sieben Milliarden Passagiere an den Flughäfen dieser Welt abgefertigt worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, waren es sogar rund 9,5 Milliarden Passagiere. Das geht aus Zahlen des Dachverbands der internationalen Verkehrsflughäfen „Airport Council International“ (ACI) hervor. 11 Bilder Die zehn besten Flughäfen in Europa 11 Bilder Foto: Manchester Airport/Hufton+Crow ACI hat jetzt ein Ranking der zehn größten Flughäfen weltweit nach Passagieraufkommen veröffentlicht. Die zehn Flughäfen mit den meisten Passagieren sind globale Knotenpunkte und machen zehn Prozent des weltweiten Passagieraufkommens aus. Darunter sind auch drei europäische Flughäfen, dominiert wird das Ranking allerdings von den USA. Gezählt wurden alle Passagiere, die an dem jeweiligen Flughafen abgeflogen oder angekommen sind. Fluggäste, die an einem der Flughäfen umgestiegen sind, wurden nicht doppelt gezählt. Hier finden Sie die zehn größten Flughäfen weltweit nach Passagieraufkommen.

(glaw)