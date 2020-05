Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismusminister im Interview : „Griechenland öffnet bald“

Die griechischen Inseln sind ein beliebtes Ziel für Sommerurlauber. (Archiv) Foto: Ekkehart Eichler

Athen Nur wenige Länder sind so beliebt bei den deutschen Urlaubern wie Griechenland. Im Gespräch mit unserer Redaktion kündigt Tourismusminister Haris Theoharis eine baldige Grenzöffnung an. In die Swimmingspools dürften allerdings immer nur einige Gäste gleichzeitig.