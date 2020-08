Ulm : Spatzen rund ums Ulmer Münster

Das Ulmer Münster ist das Wahrzeichen der Stadt. Es hat den höchsten Kirchturm der Welt. Foto: Stephan Brünjes

Der höchste Kirchturm und das schiefste Hotel der Welt, ein König auf dem Damenrad, Zuckerbrot ohne Peitsche, die Erfindung des Schneewittchensargs und Menschen mit Haltung: All diese Dinge sind in Ulm zu finden.

D.O.M. – mit diesen drei Buchstaben bringt man die Ulmer ziemlich sicher in Fahrt. Und erhält kostenlos einen Mini-Vortrag in Stadtgeschichte: Nein, Ulm habe eben keinen Dom, heißt es dann, sondern ein Münster. Denn das mitten in der Stadt aufragende, graue, gotische Kathedralen-Gebirge, in respektvollem Abstand umlagert vom überschaubaren Altstadt-Ensemble, das sei nun mal keine von der Kirche finanzierte Kirche. Und somit kein Dom. Vielmehr hätten Ulms Bürger sie ganz alleine bezahlt – damals, ab 1377. Und in just jenem Jahr auch nicht zugelassen, dass ein Bischof den Grundstein legt, sondern Ulms Bürgermeister.

„Ja, die Leute hier können sehr prinzipienfest bis bockig sein“, sagt Stadtführerin Daniela Brandt. Woran man es erkennt? „Entschlossen verschränkte Arme“, sagt sie, macht es vor und übersetzt die Geste ins Schwäbische: „Nu brauchst nix mehr schwätze, nu isch alles g’schwätzt!“ So sei es damals auch mit den Kirchen-Oberen gewesen. „Mit ihnen lagen die Ulmer über Kreuz und wollten sich ihr Münster natürlich nicht als Pfarrkapellchen verspotten lassen“, erklärt Brandt, auch deshalb sei der Bau so groß geworden: 20.000 Menschen passen rein – leicht überdimensioniert bei gerade mal 8000 Einwohnern, die Ulm seinerzeit hatte. Später kam dann noch dieser besondere Kirchturm dazu – bis heute der höchste der Welt.

Info Ulm Anreise Ulm liegt verkehrsgünstig an der Autobahn A8 (Stuttgart – München) und Autobahn A7 (Würzburg – Füssen). Anreise per Bahn: Ulm ist per ICE oder IC/EC erreichbar. Übernachten Als weltweit schiefstes Hotel steht das Hotel Schiefes Haus im Guinness Buch der Rekorde. 1406 erbaut, sackte das Fachwerkgebäude stetig in Schräglage, die seine Besitzer ausglichen, indem sie innen solange neue, waagerechte Böden reinlegten, bis ihre Köpfe unter die Decke stießen.(Schwörhausgasse 6, Tel. 0731 967930, www.hotelschiefeshausulm.de, DZ/F ab 119 Euro). Von Münster-Glocken geweckt wird man im zentralen Hotel Goldenes Rad. (Neue Str. 65, Tel. 0731 800184,

www.goldenes-rad.com, DZ/F ab circa 121 Euro). Informationen Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Telefon: 0731 161-28 30, www.tourismus.ulm.de

768 steile Wendeltreppenstufen muss man rauf, bis zum 360-Grad-Ausguck knapp unter der Weltspitze-Kirchturmspitze – unerreichte 161,53 Meter überm Münster. Die Schnellsten beim alljährlichen Ulmer Turmlauf brauchen knapp unter drei Minuten da hoch, flotte touristische Marschierer ohne Pause dreimal so lange. Der Weg führt beim Turmwärter-Büro an einer Schwarz-Weiß-Fotogalerie vorbei: St. Pauls Cathedral (London), Petersdom (Rom), Sagrada Familia (Barcelona), Moschee Emir Akhbar (Kairo). Am Ende dieser noch viel längeren Reihe, dreimal so groß und in Farbe – das Ulmer Münster. Klare Botschaft: Wir sind das Real Madrid der Kathedralen-Champions League.

Der Spatz ist in Ulm allgegenwärtig und hockt an vielen Straßenecken. Foto: Stephan Brünjes

Der Turm-Ausblick nach Ulm hinein und um Ulm herum lohnt: Zwischen akkuraten Spitzgiebeln, Gassen und Rotschindel-Dächern glitzert eine XXL-Glaspyramide: die Stadtbibliothek, neben dem Museum Weishaupt einer der modernen Architektur-Akzente in Ulms geschickt verkehrsberuhigter „Neuer Mitte“. Wieder dort unten in Ulms Erdgeschoß angekommen, noch schnell ein kurzer Plausch mit Rita Solt, die seit über 15 Jahren an der Kasse des Münsters arbeitet und gern erzählt: Von Herrn Graner etwa, dem Extrem-Marathonläufer, der morgens vor Öffnung des Turms kurz hoch und runter rennt. Nicht einmal, sondern dreimal hintereinander. Ja, und Bergretter, die Besucher mit ausgekugelten Knien oder Atemnot aus dem Turm holen mussten, hat Frau Solt auch schon erlebt.

Wer das Münster hinter sich lässt, den entlässt das Münster doch nie so ganz. Denn Ulm hat einen Vogel – einen allgegenwärtigen – mit enger Verbindung zum Münster: Dieser Ulmer Spatz hockt als Kunststoff-Skulptur an Hauswänden, auf Metallstäben in Beeten und Bächen oder stilisiert und eingearbeitet ins Pendel einer Kaufhaus-Uhr. Der Legende nach mühten sich Ulmer Arbeiter beim Münster-Bau mit einem Balken ab, den sie partout nicht quer durch ein Tor bugsieren konnten. Drauf und dran das Tor einzureißen, sahen sie einen Vogel, der beim Nestbau einen langen Halm längs anstatt quer durch eine Öffnung schob und dachten sich: dann machen wir’s doch am besten genauso wie er. Obwohl es der Überlieferung nach kein Spatz, sondern ein undefinierbarer, größerer Piepmatz war und die Ulmer Arbeiter bei der Sache eher als Tölpel dastehen, bekam die Geschichte ab etwa 1826 Stadt-Sagen-Status, der Spatz ab 1858 einen Ehrenplatz auf dem First des Münsters und seitdem zunehmend auch im Stadt-Marketing: Spatzen nennen die Ulmer sich nicht nur selbst, sondern auch ihre Zweitliga-Kicker sowie ihren Kinderchor. Und der besonders pfiffige Konditor Tröglen verkauft – vis-à-vis vom Münster – täglich Nougatspatzen und Schoko-Bruch mit dem schönen Namen „Spatzendreckle“.

Garantiert Spatzen-frei, dafür aber wie tätowiert, wirkt die Rathaus-Fassade aus dem 16. Jahrhundert, und es macht Spaß, meterlange, comicartige Mittelalter-Fresken zu enträtseln, die von „Krigserbarkait“ und „Künhait“ künden. Mittendrin Rätsel Nr. 2: die Astronomische Uhr von 1581 gleicht einer riesigen, reich verzierten Brosche mit Goldhand als Stundenzeiger, dazu überladene Monats-, Tierkreis- und Sonnenfinsternis-Ringe.

Die Astronomische Uhr von 1581 gleicht einer riesigen, reich verzierten Brosche mit Goldhand als Stundenzeiger. Foto: Stephan Brünjes

Um die Ecke – Ulms Ex-Slums: Das Fischer- und Gerberviertel, verfallen, fertig zum Abriss in den 1980ern – heute restauriertes Fachwerk-Flanier-Idyll mit schmalen Stiegen, Plätscherbach und Mühlrad – einst Reich des Königs von Ulm: Dazu ernannt von Studenten, defilierte der 2006 verstorbene Rudolf Dentler mit Krone, Samtpulli und Ledermantel per Damenrad durchs Viertel, hielt Reden vom noch heute an seinem Haus hängenden Thron. Ein schräger, überaus kreativer Juwelier, der mit über 40 Jahren das Ballett-Tanzen lernte und nicht nur am Ulmer Theater, sondern auch am Moskauer Bolschoi auftrat. Seine Tochter Ira zeigt gerne Fotos und Stories ihres Vaters im Laden-Museum an der Gerbergasse 3.