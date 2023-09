Urlaub in Uganda Zu Besuch bei Familie Silberrücken

In Rushaga, am Südeingang des Bwindi Impenetrable Nationalparks, empfängt uns Miel Mfitumukiza. „Wenn wir Glück haben, sehen wir sehr bald Gorillas“, ermutigt uns der junge Ranger und schiebt nach: „Genauso kann das Tracking viele Stunden dauern.“ Für alle Fälle erkunde man jeweils am Vorabend die Schlafplätze der pflanzenfressenden Nomaden. „So wissen wir, wo sie am nächsten Morgen starten“, erklärt der 33-Jährige.